Se hunde calle en la Presidentes: denuncian más de seis meses de abandono municipal

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un socavón en la calle Díaz Ordaz, entre Gómez Farías y Félix Zuloaga, en la colonia Presidentes, dificulta el tránsito vehicular y representa un riesgo para automovilistas y peatones.

Vecinos aseguran que el hundimiento se ha agravado durante los últimos seis meses, sin que sus reportes ante la Presidencia Municipal y el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) hayan derivado en una solución.

El desperfecto presenta daños considerables en el pavimento y una alcantarilla sin tapa, condiciones que incrementan el peligro para quienes transitan por la zona.

Deterioro del pavimento y riesgos para los conductores

Vecinos del sector señalaron que las fallas en el drenaje y las posibles deficiencias en trabajos anteriores habrían contribuido al deterioro de la vialidad. Explicaron que el hundimiento continúa profundizándose, particularmente con el paso de los vehículos, pese a las solicitudes de atención presentadas por los residentes.

Como consecuencia, varios automóviles compactos han quedado atorados al caer en el desnivel. Debido a su poca altura, estas unidades no logran librar la depresión y golpean el diferencial contra el suelo.

Ante estos incidentes, los propios vecinos han tenido que auxiliar a los conductores para retirar los vehículos. En un intento por disminuir el riesgo, los habitantes han colocado tierra y escombros en el área afectada.

Sin embargo, estas medidas provisionales no han solucionado el problema y el hundimiento continúa siendo un peligro para quienes circulan por la calle. La afectación también ha repercutido en la recolección de basura.

Impacto en la recolección de basura

Según los colonos, el camión recolector dejó de ingresar a la vialidad debido a las condiciones del pavimento, por lo que las familias deben trasladar sus residuos hasta la esquina para que sean recogidos. Esto obliga a los residentes a cargar sus botes hasta el punto donde la unidad puede acceder.

El problema se suma a otros hundimientos pendientes de atención en distintos sectores de Piedras Negras, donde el deterioro de las redes de drenaje y las tuberías subterráneas se refleja en daños al pavimento. Entre los factores asociados a estas fallas se encuentran la antigüedad de la infraestructura y el desgaste de las instalaciones.