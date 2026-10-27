Comienza fumigación de panteones previo al Día de Muertos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Jurisdicción Sanitaria 01 fumigará y aplicará abate en los panteones de Piedras Negras y municipios de la región durante esta semana, como parte de las acciones preventivas contra el mosquito transmisor del dengue, previo a la celebración del Día de Muertos.

Acciones de fumigación en panteones

Roberto Baeza Díaz, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, informó que las labores comenzaron en los panteones de Villa Unión y Nava, y continuarán en el Panteón Jardín de los Ángeles, el del ejido Piedras Negras, el Santo Cristo, el Municipal de Villa de Fuente y el de Buena Vista.

La dependencia prevé concluir la fumigación y aplicación de abate en todos los camposantos de la jurisdicción a más tardar el viernes.

Baeza Díaz exhortó a quienes visiten las tumbas de sus familiares a evitar la acumulación de agua en floreros, recipientes y otros objetos, debido a que pueden convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue. También recomendó utilizar repelente y vestir prendas de manga larga, especialmente en zonas con maleza o presencia de mosquitos.

Recomendaciones para visitantes

El funcionario indicó que, previo al inicio de las acciones sanitarias, se pidió a las administraciones municipales realizar labores de limpieza y descacharrización para retirar basura y objetos que puedan acumular agua y favorecer la reproducción del mosquito.

Aseguró que, hasta el momento, no se han reportado situaciones que impidan el ingreso del personal de Vectores a los panteones para realizar las acciones preventivas.