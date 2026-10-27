Recibe Jurisdicción Sanitaria Número Uno más de mil dosis contra Covid

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Más de mil dosis de la vacuna contra el Covid-19 llegaron a la Jurisdicción Sanitaria 01, con lo que se restableció el abasto de este biológico y se reforzó la disponibilidad para continuar con la campaña de vacunación.

Roberto Baeza Díaz, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, informó que las dosis arribaron entre el domingo y el lunes, por lo que actualmente se cuenta con suficientes vacunas para atender a la población.

Suministro y disponibilidad de vacunas

Explicó que el suministro continuará durante los próximos días, mediante nuevos lotes que se prevé recibir cada tres o cuatro días, con el propósito de mantener el abasto y cumplir las metas de vacunación establecidas para este año.

El funcionario invitó a la población a acudir a los centros de salud, así como a los hospitales generales "Dr. Salvador Chavarría", en Piedras Negras, y de Allende, para recibir las vacunas disponibles contra Covid-19 e influenza.

Detalló que, aunque inicialmente se dio prioridad a los sectores más vulnerables, actualmente la vacunación contra ambas enfermedades se ofrece a las personas de todas las edades que acudan a los módulos, de acuerdo con los lineamientos correspondientes.

Respecto a la vacuna contra la influenza, Baeza Díaz indicó que también se han recibido nuevos lotes. A las 3 mil dosis reportadas inicialmente se sumaron otras 2 mil, con lo que la Jurisdicción cuenta con un suministro suficiente para avanzar en la campaña.

Vacunas adicionales y atención en salud

Asimismo, informó que ya se dispone de la vacuna BCG, cuyo suministro había presentado retrasos. Desde hace aproximadamente una semana, el biológico está nuevamente disponible para completar los esquemas de vacunación de los menores que lo requieran.

El jefe jurisdiccional señaló que en los centros de salud y hospitales también se brinda atención para revisar y completar otros esquemas de vacunación, por lo que exhortó a madres y padres de familia a verificar las dosis pendientes de sus hijos y acudir a las unidades médicas.