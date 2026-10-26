Investigan deceso tras agresión

PIEDRAS NEGRAS, COAH: La Fiscalía General del Estado (FGE) espera el expediente clínico y el dictamen médico complementario para determinar las circunstancias que provocaron la muerte de Cristian Alonso Ornelas Escobar, de 20 años, quien falleció después de ser agredido con un tubo y un arma punzocortante en la colonia Valle de las Flores.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía en la Región Norte Uno, informó que dos personas identificadas como Estefani "N", de 21 años, y John "N", de 31, fueron detenidas y vinculadas a proceso por el delito de lesiones gravísimas. Ambos permanecen en prisión preventiva mientras continúa la investigación.

El funcionario explicó que la necropsia estableció como causa de muerte un choque séptico derivado de una lesión; sin embargo, todavía se requiere precisar la relación entre la agresión, la evolución clínica del joven y el desenlace fatal.

De acuerdo con el delegado, la víctima ingresó al hospital en al menos tres ocasiones y fue dada de alta en dos de ellas.

En las primeras valoraciones no se habría determinado con precisión la naturaleza y gravedad de la lesión, por lo que inicialmente se manejó como una afectación cuya temporalidad de recuperación aún no estaba definida.

Posteriormente, el joven reingresó al nosocomio y falleció durante una intervención quirúrgica. La investigación ministerial busca establecer cómo evolucionó la lesión y si existieron otros factores que incidieran en su muerte.

Rodríguez Ríos señaló que el Ministerio Público incorporará el expediente clínico del IMSS y la información aportada por el médico legista para precisar la causa específica del fallecimiento y determinar sus consecuencias jurídicas. Por ahora, indicó, no se ha concluido si los hechos deben investigarse también bajo una clasificación distinta a la de lesiones.

Sobre el posible motivo de la agresión, el delegado refirió que inicialmente se habló de una rencilla entre las personas involucradas, aunque esa circunstancia deberá esclarecerse con los datos reunidos en la carpeta de investigación.

Como antecedente, trascendió que el joven habría sido lesionado con un picahielo en un establecimiento OXXO de la colonia Villarreal.

También se mencionó una posible relación con una riña ocurrida durante las fiestas patrias en la Macroplaza, donde un menor de edad resultó herido con un arma blanca; no obstante, esa conexión no ha sido confirmada oficialmente.

La pareja permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva durante el desarrollo del proceso. La Fiscalía dispone de un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que buscará esclarecer las circunstancias de la agresión y la muerte del joven.