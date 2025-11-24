Suspenden clases presenciales en tres salones por brotes de mano-pie-boca en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Tres salones de nivel básico fueron enviados temporalmente a clases a distancia debido a brotes de mano-pie-boca registrados en distintos planteles de la región, informó el epidemiólogo Roberto Belloc Sandoval, de la Jurisdicción Sanitaria 01.

Los brotes han sido reducidos, con entre dos y cuatro menores afectados por grupo; sin embargo, por recomendación sanitaria se determinó suspender actividades presenciales durante diez días naturales con el fin de cortar las cadenas de transmisión.

"No es una enfermedad peligrosa, pero sí muy contagiosa y molesta para los niños; por eso se pide cerrar el salón si hay dos o más casos", explicó Belloc.

¿Qué medidas se están tomando?

La Secretaría de Educación ha seguido estas directrices, que incluyen limpieza profunda e higiene reforzada en las aulas donde se detectaron contagios, así como vigilancia del resto de los estudiantes para evitar nuevos casos.

¿Cuál es el impacto en las escuelas?

La decisión de enviar a clases a distancia busca proteger la salud de los estudiantes y prevenir la propagación del virus en la comunidad escolar.