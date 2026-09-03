Familias realizarán caravanas de búsqueda en vida en las regiones Centro y Norte de Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Familias de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil realizarán durante septiembre caravanas de búsqueda en vida en las regiones Centro y Norte de Coahuila, con recorridos por centros de rehabilitación, refugios, calles y otros sitios donde pudieran encontrarse personas con reporte de desaparición.

Juan Humberto Morales Ramírez, trabajador social e integrante de la asociación civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (FAMUN), informó que en las jornadas participarán también las organizaciones Búsqueda Nacional en Vida, Voz que Clama Justicia por Desaparecidos y Juntos en Acción.

Las caravanas se realizarán en las regiones Centro y Norte de Coahuila.

Las actividades comenzarán en la Región Centro, donde del 20 al 27 de septiembre se realizarán acciones de búsqueda en Monclova, Frontera y otros municipios.

Posteriormente, del 28 de septiembre al 2 de octubre, las caravanas se trasladarán a la Región Norte, con actividades en Acuña, Piedras Negras y otros municipios.

Morales Ramírez señaló que las caravanas forman parte de las acciones que las familias consideran necesarias para avanzar en la localización de sus seres queridos y cuestionó la respuesta de las autoridades en materia de búsqueda y acceso a la justicia.

"Son parte de las acciones necesarias para la localización de personas desaparecidas y algo que realmente a las autoridades les falta muchísimo en el acceso a la justicia y la búsqueda", afirmó.

FAMUN coordina acciones para localizar a personas desaparecidas.

El integrante de FAMUN señaló que previamente se realizó una caravana de búsqueda en vida en las regiones Sureste y Laguna, en la que, según informó, se obtuvieron resultados positivos con la localización de personas que contaban con fichas de búsqueda.

De acuerdo con Morales Ramírez, algunas de esas personas fueron ubicadas en centros de detención, centros de rehabilitación y en la vía pública.

Para las próximas jornadas se contempla la participación de familias provenientes de distintas entidades del país, quienes se sumarán a las acciones de búsqueda en Coahuila.

Se solicita apoyo a la sociedad para cubrir necesidades básicas durante las caravanas.

Ante la permanencia de los grupos durante aproximadamente dos semanas, FAMUN inició además una colecta de artículos de higiene, limpieza y alimentos para apoyar a las familias participantes y contribuir al mantenimiento de los espacios donde serán hospedadas.

Entre los artículos solicitados se encuentran pasta y cepillos dentales, jabón, shampoo, papel higiénico, toallas sanitarias y jabón para ropa.

También se requieren productos de limpieza como escobas, trapeadores, Pinol y cloro, destinados principalmente a mantener en condiciones adecuadas los espacios que sean utilizados como hospedaje o refugio temporal.

La organización solicitó además agua embotellada, bebidas con electrolitos, barras de granola, azúcar, platos, vasos y cubiertos desechables.

"No quisiéramos molestar a la sociedad con esta solicitud, pero tratamos de cubrir otros gastos necesarios para que la gente pueda movilizarse y pueda estar presente en la búsqueda en vida", señaló Morales Ramírez.