Promueven envejecimiento saludable en Centros de Salud de Piedras Negras

Piedras Negras, Coah. – Todos los Centros de Salud en la región cuentan con un programa de envejecimiento saludable, dirigido a personas mayores de 60 años, con el objetivo de mejorar su salud física y mental mediante una atención multidisciplinaria, informó Cecilia Vélez Ibarra, coordinadora de la estrategia en la Jurisdicción Sanitaria.

El plan contempla la detección y seguimiento de trastornos cardio-metabólicos, así como la aplicación de cuestionarios especializados para identificar posibles casos de osteoporosis, demencia, depresión geriátrica y síndrome de caídas.

"Toda la información se evalúa para emitir un diagnóstico y brindar tratamiento oportuno. Los pacientes participan en grupos de ayuda mutua que se reúnen mensualmente en los Centros de Salud", explicó Vélez Ibarra.

Aunque el programa está enfocado a mayores de 60 años, también puede incluir a personas desde los 55, siempre que exista recomendación médica que justifique su incorporación anticipada al esquema de prevención.

En la estrategia participan profesionales de distintas áreas, como una nutrióloga, trabajadora social, psicóloga y un profesor de educación física, quienes desarrollan acciones conjuntas para fortalecer la calidad de vida de los adultos mayores.