Dictan prisión preventiva a hombre acusado de acosar a menor en transporte público

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hombre identificado como Alex "N", de 46 años, fue vinculado a proceso y trasladado al centro penitenciario de la ciudad, tras ser acusado de haber acosado sexualmente a una menor de 17 años mientras viajaban a bordo de un autobús urbano en la colonia Presidentes.

De acuerdo con Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, durante la audiencia inicial el juez determinó que existían pruebas suficientes para continuar con el procedimiento penal, por lo que se ordenó que el imputado permanezca en prisión preventiva justificada.

El plazo para concluir la investigación complementaria será de dos meses, tiempo durante el cual la Fiscalía seguirá reuniendo elementos de prueba.

"Estamos verificando si existen más querellas en su contra por este mismo delito o algún otro, para dar vista al juez y que pueda enfrentar varios procesos penales", señaló el funcionario.

Las autoridades exhortaron a posibles víctimas a denunciar cualquier hecho similar para fortalecer las acciones legales en curso.