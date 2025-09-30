Afirma Lorenzo Menera que él financió campaña de Jacobo y lo acusa intentar sabotear SIMAS

Piedras Negras, Coah. – En una explosiva declaración, el empresario Lorenzo Menera arremetió contra el alcalde Jacobo Rodríguez, a quien aseguró haber apoyado económicamente durante su campaña electoral, pero ahora acusa de presuntos actos de corrupción, desvíos millonarios y sabotaje al sistema de agua SIMAS.

En entrevista, Menera confirmó que aportó recursos en efectivo y en especie a petición directa del entonces candidato, pero denunció que, una vez en el poder, el edil incumplió compromisos y comenzó a operar con prácticas ilícitas.

"Yo lo apoyé con recursos. Hubo un compromiso en efectivo y en especie, y lo cumplí. Pero después, al gobernar, empezó a robar y a justificar que todo se iba en SIMAS", afirmó.

Menera aseguró haber entregado documentación a un abogado en Saltillo para formalizar una denuncia ante la Contraloría del Estado y la de la Federación.

El gerente de SIMAS acusó al subgerente Aguirre de actuar en complicidad con el alcalde para sabotear deliberadamente el sistema de agua en los primeros meses de gobierno, con el objetivo de desprestigiarlo.

También reveló que Rodríguez pretendía privatizar el organismo operador del agua y que dividía obras públicas en contratos menores para evadir licitaciones, lo que —según Menera— podría representar un desvío de al menos 38 millones de pesos.

Entre otras denuncias, afirmó que:

El alcalde simuló la compra de tubería que fue donada por la empresa Manter, utilizando facturas falsas para inflar costos.

El Ayuntamiento condicionaba factibilidades de agua a cambio de que las constructoras contrataran a empresas vinculadas con familiares del alcalde, especialmente en el caso de la empresa Mencorsa.

El regidor Alejo González pedía "moches" por las factibilidades e intentó que su propio hermano se encargara de cobrarlos.

"Como no acepté dar moches ni participar en sus tranzas, no me quieren", declaró, calificando a Alejo González como un "parásito de la política local" con familiares enquistados en el Departamento de Obras Públicas.

Ante comparaciones con el regidor Richie Múzquiz, quien denunció corrupción y luego pactó con el alcalde, Menera fue tajante:

"Yo no soy Richie Múzquiz. Ya entregué documentos para la denuncia y esto va en serio, no hay reversa."

Finalmente, acusó a Rodríguez de intentar dividir al grupo político de Ricardo Mejía al proponerle una alianza en su contra, oferta que Menera aseguró haber rechazado.

"Yo soy gente de palabra. Lo que Jacobo y Alejo están haciendo es traicionar a la ciudad", concluyó.