Detectan fuga de gas en la colonia Buena Vista de Piedras Negras

Piedras Negras, Coah. – Una fuga en la red de gas natural fue localizada durante una inspección periódica realizada por la Compañía Nacional de Gas (Conagas) en la colonia Buena Vista, lo que activó trabajos correctivos preventivos para evitar mayores daños, confirmó Morris Libson Valdés, gerente general de la empresa.

El hallazgo se registró sobre la avenida Lázaro Cárdenas, entre las calles 1 de Mayo y Román Cepeda, donde ya trabaja una cuadrilla de Conagas, con apoyo de elementos de Bomberos y Protección Civil, quienes resguardan la zona como medida de seguridad.

Por las maniobras, se mantiene el cierre total de los carriles de poniente a oriente sobre la avenida, y el flujo vehicular ha sido reordenado en doble sentido sobre los carriles contrarios, lo que ha provocado tránsito lento en el área.

La intervención podría extenderse por dos o tres días, dependiendo de las condiciones que se presenten durante la excavación y reparación.

El gerente de Conagas aseguró que no existe riesgo para la población, ya que se trata de una intervención programada y controlada, como parte de los protocolos anuales de inspección del sistema de distribución.

"No hay ninguna alarma ni peligro. El sistema de gas natural de Piedras Negras es uno de los más seguros del país, y esta acción es parte del mantenimiento responsable que realizamos año con año", afirmó Libson Valdés.