Permanecerá cerrado casino Kickapoo tras tiroteo

Eagle Pass, Texas. — El Kickapoo Lucky Eagle Casino anunció su cierre temporal la tarde de este lunes, tras el tiroteo registrado el fin de semana, en el que dos personas perdieron la vida y cinco más resultaron heridas.

A través de un comunicado oficial, el casino expresó su pesar por los hechos y confirmó que permanecerá cerrado mientras avanza la investigación.

"Estamos desconsolados por los trágicos acontecimientos que ocurrieron en el Kickapoo Lucky Eagle Casino este fin de semana. Nuestro más sentido pésame para las víctimas, sus familias y todos los afectados", indicó el mensaje.

Aunque las autoridades locales aún no han emitido un informe detallado sobre el móvil o los responsables del ataque, el casino informó que mantendrá la suspensión de actividades, tanto por respeto a las víctimas como para facilitar las diligencias policiales.

El incidente ha causado conmoción en la comunidad local y entre los visitantes del recinto, considerado uno de los principales centros de entretenimiento del área fronteriza.

La Policía Tribal y otras agencias de seguridad continúan trabajando en el sitio para recabar evidencia y esclarecer los hechos.