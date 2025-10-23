Evade Jacobo Rodríguez hablar del tiradero de perros en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La polémica por el manejo y sacrificio de perros en el Centro de Bienestar Animal volvió a encender la confrontación entre el Ayuntamiento y la prensa local. Durante la conferencia matutina de este miércoles, el alcalde Jacobo Rodríguez y el coordinador de Bienestar y Salud Animal, Alfonso Orta González, reaccionaron con evidente molestia ante los cuestionamientos sobre las observaciones hechas por la Procuraduría de Protección al Ambiente en Coahuila (PROPAEC).

La periodista Johana Valdez preguntó al edil sobre el incumplimiento en la entrega de las bitácoras de sacrificio canino, confirmado por la procuradora Claudia Rodríguez Márquez. Sin embargo, Rodríguez evitó responder de fondo y replicó:

—"¿Incumplimiento en qué sentido? No entiendo, sigo sin entender en qué sentido."

A pesar de la insistencia, el alcalde desvió el tema, justificando que los animales encontrados en el basurero municipal eran "bravos" o "enfermos".

"Los perritos que vimos que se tiraron en el basurero eran bravos o estaban enfermos. Los que se veían sanos, porque eran bravos; los que no se veían sanos, porque estaban enfermos. Entonces no hay incumplimiento", afirmó.

Rodríguez insistió en que el problema residió únicamente en la forma en que los cuerpos fueron depositados en el relleno sanitario, pero evitó aclarar por qué no se entregaron las bitácoras en tiempo y forma, el punto central de la observación oficial. Molesto por la insistencia de los reporteros, pidió "ya no preguntar con cara de desencajados", intentando cerrar un tema que ha tenido repercusión nacional desde que se difundieron imágenes de perros arrojados al basurero.

Por su parte, el veterinario Alfonso Orta González cuestionó la preparación de la prensa y defendió la disposición de los cadáveres en el relleno sanitario:

—"Para preguntar hay que estar bien instruido. Es una ley de trato digno de los seres sintientes del estado. La ley nos da la facultad de disponer de los cadáveres al relleno sanitario."

Más adelante, otro momento de tensión se vivió cuando un periodista intentó intervenir, pero fue interrumpido abruptamente por el alcalde, quien exclamó con tono desafiante:

—"¿Ya qué?"

Con esta nueva confrontación, Rodríguez pasó de afirmar que el caso era "orquestado" en su contra a pedir que ya no se pregunte al respecto, dejando sin respuesta las observaciones de PROPAEC y evidenciando su poca tolerancia al escrutinio público.