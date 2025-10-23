Rinden homenaje a pilares educativos de la Secundaria Técnica "Gral. Alberto Salinas Carranza"

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Entre aplausos, recuerdos y un profundo sentimiento de gratitud, la Escuela Secundaria Técnica del Estado "Gral. Alberto Salinas Carranza" rindió homenaje a su historia y a quienes, con vocación, entrega y amor por la enseñanza, han dejado una huella imborrable en generaciones de estudiantes.





Durante la ceremonia se llevó a cabo la develación de los recintos académicos que llevarán el nombre de tres figuras fundamentales en la consolidación de la institución: la Biblioteca Escolar "Profa. Sara Calderón Camacho", el Aula de Medios "Profr. Ramiro Otoniel Kanagusico Sánchez" y la Sala de Maestros "Profa. Martha Margarita González Garza".

El acto, más que un gesto simbólico, fue descrito por las autoridades como un reconocimiento permanente a quienes dedicaron su vida a formar conciencias, cultivar saberes y acompañar los sueños de los jóvenes.

"Créanlo, que cada uno de nosotros dejamos ahí un pedacito de nuestro corazón, de nuestro cariño. Estos espacios serán lugares vivos de memoria y de inspiración", expresó la dirección de la escuela durante su mensaje.

En un momento de profunda emotividad, la comunidad educativa se puso de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de todos los compañeros que hicieron realidad esta escuela secundaria y que hoy ya no se encuentran físicamente, pero permanecen en el alma de la institución.

La Biblioteca Escolar "Profa. Sara Calderón Camacho" honra a quien fue la mente visionaria que dio vida a esta secundaria. Con una vocación inquebrantable y un profundo amor por la educación, la profesora Calderón Camacho se convirtió en ejemplo de liderazgo y compromiso.

Por su parte, el Aula de Medios "Profr. Ramiro Otoniel Kanagusico Sánchez" reconoce a una figura clave en la consolidación del proyecto educativo, quien desde los cimientos contribuyó a conformar la primera plantilla docente, guiado por una pasión auténtica por la enseñanza.

Finalmente, la Sala de Maestros "Profa. Martha Margarita González Garza" rinde tributo a una educadora que dedicó gran parte de su vida al servicio de esta escuela, dejando una huella profunda e imborrable en cada etapa de su labor.