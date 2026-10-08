Queda libre tras disparos cerca de una primaria

PIEDRAS NEGRAS, COAH. Julio César, de 42 años, recuperó su libertad luego de que concluyera el término constitucional de 48 horas, tras ser detenido por realizar disparos con una pistola de gotcha o aire comprimido con proyectiles de pintura, cerca de una escuela primaria.

El incidente ocurrió durante la hora de entrada en la primaria Emiliano Zapata, ubicada en la colonia Francisco Villa, lo que generó preocupación entre padres de familia que se encontraban en la zona.

Tras el reporte de los disparos, el artefacto utilizado fue localizado y asegurado debajo de un tráiler. El hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Julio César quedó bajo investigación por delitos contra las funciones de seguridad, mientras se cumplía el plazo establecido por la ley para determinar su situación jurídica.

Sin embargo, al concluir las 48 horas del término constitucional, el Ministerio Público determinó que recuperara su libertad.

El caso quedó bajo conocimiento de las autoridades, luego de un hecho registrado en las inmediaciones del plantel durante un horario de alta presencia de estudiantes y padres de familia.