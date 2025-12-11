Fiscalía suma 82 cateos en 2025 y advierte por violación de sellos en viviendas aseguradas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Fiscalía General de Justicia reportó que, en lo que va del 2025, se han efectuado 82 cateos en viviendas de distintas colonias de la ciudad. En estas acciones se aseguraron drogas como cristal y mariguana, además de la detención de diversas personas relacionadas con los hechos investigados.

Tras cada cateo, los inmuebles quedan asegurados con sellos oficiales que deben ser respetados. No obstante, el delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que se han registrado intentos de violación de estos sellos por parte de individuos ajenos a los procesos.

"Quienes manipulen o retiren los sellos podrían incurrir en el delito de violar clausuras, lo cual contempla penas de seis meses a dos años de cárcel", explicó el funcionario al hacer un llamado a evitar esta conducta.

Acciones de la autoridad

Rodríguez Ríos indicó que algunos de los domicilios asegurados presentan reincidencia en actividades ilícitas, motivo por el cual continuarán bajo resguardo mientras se realizan indagaciones más amplias, además de turnarse la información a otra autoridad federal.

Proceso para recuperación de inmuebles

El delegado precisó que los propietarios de viviendas aseguradas pueden solicitar la recuperación del inmueble si este se encontraba rentado o prestado. Para ello deberán acudir ante la Fiscalía, emitir una declaración y acreditar la propiedad para recuperar el acceso.