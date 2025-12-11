Mujer de 40 años muere en Piedras Negras tras ser atropellada por militar

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Una mujer identificada como Cinthia, de alrededor de 40 años, falleció la mañana de este miércoles luego de ser impactada por una camioneta conducida por un militar, en el par vial Román Cepeda de la colonia Praderas.

Los primeros reportes señalan que el accidente se registró cerca de las 8:00 horas, cuando la motociclista intentaba incorporarse a la vía de circulación a bordo de una unidad color negro. En ese momento fue alcanzada por una camioneta Dodge Durango blanca, presuntamente guiada por Omar "N.", integrante del 12º Regimiento.

Detalles confirmados

La fuerza del impacto provocó que la mujer cayera sobre el pavimento, perdiendo la vida en el lugar, mientras que su motocicleta quedó varios metros adelante. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía realizaron el peritaje correspondiente, lo que obligó al cierre parcial de la vialidad.

Acciones de la autoridad

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, mientras que el conductor militar fue asegurado y presentado ante el Ministerio Público, quien determinará su situación legal conforme avancen las investigaciones.