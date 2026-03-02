INDEX Coahuila Norte espera mantener paz en México para proteger sector productivo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX) Coahuila Norte manifestó su expectativa de que se mantenga un clima de paz en México, a fin de no afectar la operación del sector productivo.

El presidente del organismo, Alejandro Ruiz Rueda, subrayó la importancia de evitar nuevos cierres o bloqueos carreteros que pudieran impactar la logística y el flujo operativo con proveedores nacionales.

Acciones de la autoridad

El dirigente empresarial indicó que, tras los hechos violentos registrados el pasado domingo 22 de febrero, no se han reportado afectaciones directas en la cadena de suministro de las empresas locales.

Destacó que este punto es fundamental, ya que diversas plantas maquiladoras instaladas en Piedras Negras dependen del abasto constante de piezas e insumos provenientes de otras regiones del país.

Detalles confirmados

No obstante, Ruiz Rueda advirtió que aún es prematuro asegurar que no habrá repercusiones en los próximos días, por lo que el sector se mantiene atento al desarrollo de la situación de seguridad y en coordinación permanente para reaccionar ante cualquier eventualidad.