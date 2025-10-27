Llevan al ejido El Moral el "Mercadito Mejora" con productos a bajo costo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La mañana de este sábado, el Gobierno del Estado de Coahuila llevó el programa social alimentario "Mercadito Mejora" a la plaza principal del ejido El Moral, donde los habitantes de esta comunidad rural pudieron adquirir productos de la canasta básica a bajo costo.

El delegado municipal de Mejora Coahuila, Marco Antonio Saldaña Infante, destacó que gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez y del coordinador estatal Gabriel Elizondo, se continúa acercando este tipo de apoyos a las familias de las comunidades rurales.

"Gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez y del coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo, seguimos trabajando y hoy, en sábado, traemos el Mercadito al ejido El Moral", expresó Saldaña Infante.

Agregó que este programa fortalece la economía familiar, al ofrecer descuentos de entre el 25 y el 30 por ciento en productos de primera necesidad, contribuyendo al ahorro de los hogares de Piedras Negras y sus ejidos.