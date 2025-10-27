Hombre es agredido con tubos al salir de tienda en colonia Las Argentinas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hombre fue ingresado la noche del viernes al área de urgencias del Hospital General "Dr. Salvador Chavarría", luego de resultar lesionado tras ser atacado por varios sujetos en la colonia Las Argentinas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el lesionado fue identificado como Marcos, de 34 años, quien presentó diversas contusiones después de ser golpeado con tubos por al menos cuatro individuos al salir de una tienda del sector.

Tras la agresión, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y trasladaron al hombre al hospital, donde fue reportado como estable.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) tomaron conocimiento de los hechos y exhortaron al afectado a presentar la denuncia formal para iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por la agresión.