No son suyas: Presume el municipio obras, pero todas se pagan con DINERO FEDERAL

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Las obras de pavimentación, repavimentación y señalización que el gobierno municipal presume como logros propios no se han financiado con recursos locales, sino con fondos federales provenientes de programas como el Registro Público Vehicular (Repuve), Caminos y Puentes Federales (Capufe) y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

El propio director de Obras Públicas, Gibrán González, reconoció que prácticamente todo el gasto en infraestructura vial reciente depende de la Federación, lo que evidencia la falta de inversión municipal en mantenimiento y obra pública.

Durante la conferencia matutina del pasado martes, el funcionario informó que Capufe transfirió 4.4 millones de pesos, aplicados en pintura termoplástica y pavimentación de tramos en las calles Allende y Fuente. Aun así, el municipio ha presentado estas acciones como si fueran recursos propios.

"Ha superado esta proyección que Capufe nos dio a inicios de año, ha superado el monto y estamos ya trabajando con otros proyectos complementarios, como la continuación de pintura termoplástica en arterias que conectan hacia el Puente 1", aseguró González, sin mencionar aportación alguna del ayuntamiento.

En cuanto a las obras realizadas con fondos del Repuve, el funcionario detalló que la pavimentación en las calles Lázaro Cárdenas y Emilio Carranza se ejecutó con ese programa federal. Aunque no precisó el monto de dicha obra, reconoció que el total de recursos federales asciende a unos 30 millones de pesos, utilizados "mayormente en pavimentaciones donde no existía pavimento".

González admitió que dichas obras resultan más costosas, pero necesarias para atender sectores marginados. No obstante, el discurso oficial del municipio ha sido el de adjudicarse los resultados sin aclarar que los recursos provienen de instancias federales.

De igual forma, el ayuntamiento recibió 1 millón 31 mil pesos del FAIS, también de origen federal, con los cuales planea continuar con la pintura termoplástica sobre las calles Fuente y Progreso, además de nuevas acciones de pavimentación en distintos puntos de la ciudad.

Mientras tanto, el gobierno municipal continúa sin transparentar inversiones propias en infraestructura ni detallar el uso de los ingresos locales.