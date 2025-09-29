Detienen a dos hombres en la colonia Cumbres por delitos distintos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Agencia de Investigación Criminal ejecutó dos órdenes de aprehensión en la colonia Cumbres, logrando la detención de dos hombres acusados de robo y lesiones en hechos distintos ocurridos este fin de semana.

El primer arresto se realizó en la calle Alpes, donde fue capturado Luis Enrique "N", señalado por el delito de robo con intimidación y en agravio de un vehículo automotor. De acuerdo con Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, el detenido ya fue vinculado a proceso y permanece recluido en el penal de Piedras Negras.

En otro hecho, sobre la calle Urales, los agentes detuvieron a Diego "N", acusado de lesiones derivadas de una riña. Durante la audiencia inicial, el imputado optó por no rendir declaración y solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será el martes cuando el juez determine su situación legal.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer ambos casos.