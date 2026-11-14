Golpean a hombre en Villas del Carmen

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un hombre de 38 años fue trasladado al Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" luego de ser agredido a golpes por varias personas la noche del viernes, en la colonia Villas del Carmen.

El afectado relató que caminaba por la calle Mar Rojo rumbo a su domicilio cuando fue interceptado y atacado por varios individuos, a pocos metros de llegar a su vivienda. Socorristas del Departamento de Bomberos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y, posteriormente, trasladarlo al hospital, donde fue reportado estable.

Búsqueda de los agresores

Tras el reporte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil de Coahuila realizaron recorridos en busca de los presuntos responsables, pero no lograron localizarlos.

Al afectado se le recomendó presentar la denuncia correspondiente para que las autoridades puedan iniciar las investigaciones. Hasta el momento, no se ha establecido el motivo de la agresión ni el número exacto de participantes.