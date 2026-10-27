Amplía Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" detección de cáncer mamario

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" incorporó biopsias mamarias dirigidas a sus servicios de diagnóstico, lo que permitirá estudiar lesiones sospechosas sin necesidad de trasladar a las pacientes a otra unidad médica para realizar este procedimiento.

Agustín Aguilar Rodríguez, director del hospital, informó que durante octubre se han realizado más de 80 mastografías, ante el incremento en la demanda de estos estudios durante el mes dedicado a la sensibilización sobre el cáncer de mama.

Incorporación de Biopsias Mamarias

Explicó que, mediante gestiones de la Jurisdicción Sanitaria 01, el hospital cuenta ahora con un radiólogo intervencionista capacitado para realizar ultrasonidos mamarios y biopsias dirigidas, procedimientos que permiten obtener muestras de tejido para avanzar en la confirmación diagnóstica.

El directivo señaló que anteriormente la unidad ofrecía mastografías, pero ahora también cuenta con capacidad para realizar biopsias mediante técnicas de mínima invasión, lo que amplía las opciones para el diagnóstico de las pacientes.

Precisó que, desde la incorporación del servicio la semana pasada, se han practicado tres biopsias a mujeres cuyos estudios previos arrojaron resultados sospechosos.

Los procedimientos se han realizado con el apoyo de la Jurisdicción Sanitaria 01 y del personal de enfermería del hospital. De acuerdo con Aguilar Rodríguez, el objetivo es mantener este servicio y contribuir a la detección oportuna de posibles casos de cáncer de mama.

Resultados y Disponibilidad del Servicio

Sobre los resultados, indicó que continúa la recopilación de información de los estudios de imagen y de las muestras de tejido obtenidas. Por ello, todavía no se cuenta con resultados definitivos que permitan establecer si alguna paciente tiene un diagnóstico confirmado de cáncer y requiere tratamiento.

Finalmente, aclaró que el servicio de mastografías está disponible durante todo el año, aunque la demanda aumenta en octubre debido a las campañas de concientización y detección oportuna.