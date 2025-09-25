Hospital Salvador Chavarría refuerza su compromiso con la seguridad del paciente

Piedras Negras, Coah. – En el marco del Día Nacional de la Seguridad del Paciente y tras el fallecimiento de una derechohabiente en la clínica-hospital del ISSSTE, hecho que ha sido señalado como una posible negligencia médica, el Hospital General “Dr. Salvador Chavarría” aseguró que su personal en formación recibe capacitación constante y se encuentra siempre bajo supervisión especializada.

El director del hospital, Dr. Agustín Aguilar Rodríguez, detalló que actualmente colaboran 56 personas en proceso de formación académica, entre médicos internos y personal de enfermería.

“A los estudiantes nunca se les deja solos al momento de pasar visita a los pacientes. Siempre están acompañados por médicos o personal especializado, tanto para su aprendizaje como para asegurar la calidad en la atención”, afirmó.

El hospital cuenta con una doctora encargada del área de enseñanza médica y una enfermera responsable de la formación en prácticas de enfermería, con el fin de garantizar una atención profesional y segura.

Aguilar recalcó que cada procedimiento clínico realizado por el personal en formación se lleva a cabo bajo supervisión directa, para evitar errores derivados de la inexperiencia o del exceso de confianza.

“Siempre que se pasa visita al paciente, lo hace el médico acompañado por enfermería, para que las indicaciones queden claras y se garantice una atención segura y coordinada”, indicó.

Estas declaraciones surgen en un contexto sensible, donde la seguridad del paciente ha cobrado relevancia nacional y local. Aunque el director no hizo mención directa al caso del ISSSTE, subrayó el compromiso del hospital “Salvador Chavarría” con la supervisión médica, la capacitación continua y la atención responsable.