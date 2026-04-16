Pierden terreno juguetes tradicionales previo al Día del Niño

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- A dos semanas de la celebración del Día del Niño, los departamentos de juguetes en tiendas y centros comerciales de Piedras Negras lucen con inventarios completos, pero con escasa afluencia de compradores.

Aunque la ciudad carece de establecimientos especializados exclusivamente en la venta de juguetes, las tiendas departamentales mantienen áreas dedicadas a estos productos; sin embargo, en todos los casos se reporta una baja demanda.

Cambios en los hábitos de consumo

Pese a la cercanía de la fecha, considerada tradicionalmente como una de las más importantes para el sector, los pasillos permanecen prácticamente vacíos, reflejando un cambio en los hábitos de consumo.

De acuerdo con reportes previos, las infancias actuales muestran una marcada preferencia por dispositivos electrónicos sobre los juguetes convencionales. No obstante, algunos padres aún optan por artículos tradicionales, ya sea por nostalgia o por razones económicas.

Preferencias de los padres y niños

Aun así, este segmento de consumidores parece reducirse de manera gradual. Comercios locales reportan niveles de venta bajos, mientras que el personal de piso coincide en que el juguete físico ha dejado de ser, en muchos casos, el regalo principal para los niños.