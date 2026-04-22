Liner Kings arranca invicto; refuerzan con experiencia de los Reyes

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Con marca perfecta en el arranque de temporada, el conjunto Liner Kings se perfila como uno de los equipos a seguir en la Liga Municipal de Baloncesto de Piedras Negras, tras sumar tres victorias en igual número de encuentros.

El equipo y su fortaleza binacional

El plantel se ha fortalecido con la incorporación de los hermanos Arturo Reyes, Héctor Reyes y Ernesto Reyes, quienes aportan experiencia y liderazgo dentro de la duela en la categoría de 35 y más.

Reconocimiento del desafío

A pesar del inicio positivo, la escuadra reconoce que el torneo apenas comienza y que enfrentará a rivales de alto nivel en las siguientes jornadas, por lo que será clave mantener la intensidad, disciplina y trabajo en equipo.

Con una base sólida que combina experiencia y talento, Liner Kings mantiene como objetivo avanzar a las finales y pelear por el campeonato de la liga.