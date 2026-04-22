Alerta en Región Norte: embarazos adolescentes alcanzan 30% de los casos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades de la Secretaría de Salud de Coahuila advirtieron que los embarazos en adolescentes continúan siendo una constante en la Región Norte, donde alrededor del 30 por ciento de los casos atendidos corresponde a mujeres menores de 19 años.

De acuerdo con el doctor Iván Padilla Castillo, coordinador de Salud Reproductiva y Salud Sexual de la Jurisdicción Sanitaria 01, con sede en Piedras Negras, es fundamental que las mujeres embarazadas acudan desde etapas tempranas a recibir atención médica.

El funcionario destacó que el seguimiento prenatal oportuno permite detectar riesgos y complicaciones que pueden ser atendidas a tiempo, favoreciendo un desarrollo adecuado del embarazo.

"Es importante que cumplan con sus consultas prenatales, detectar riesgos y situaciones que pueden corregirse para lograr un embarazo con buen término", señaló.

Sin embargo, indicó que en la mayoría de los casos las pacientes acuden cuando el embarazo ya se encuentra avanzado, generalmente en el segundo trimestre o posterior, lo que limita la posibilidad de prevención.

Padilla Castillo recordó que los centros de salud cuentan con la capacidad para atender a todas las pacientes, aunque advirtió que muchas complicaciones podrían evitarse con atención oportuna.

Acciones de la autoridad

Como parte de las estrategias preventivas, personal de la Jurisdicción Sanitaria 01 realiza visitas a planteles educativos, donde se imparten pláticas sobre salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos y derechos sexuales de los adolescentes.

Asimismo, se promueven los llamados "servicios amigables", espacios especializados donde los jóvenes pueden recibir orientación y acceder a métodos de planificación adecuados.

El funcionario subrayó que el embarazo en adolescentes, en muchos casos no planeado, representa riesgos tanto para la madre como para el bebé, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer la educación sexual y la prevención.