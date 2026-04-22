Memo Ruiz se registra como aspirante del PRI a Diputación Local por el Distrito 2

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En un acto partidista, Memo Ruiz formalizó su registro como aspirante a la candidatura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la diputación local por el Distrito 2, ante el Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI en Coahuila.

Durante el encuentro, el mensaje central giró en torno a la continuidad de un proyecto basado en el trabajo territorial y la cercanía con la ciudadanía, particularmente en Piedras Negras, cabecera del distrito.

"Con responsabilidad y compromiso, y por amor a esta tierra bendita, damos este paso para seguir trabajando por nuestra gente. Vamos en equipo por Coahuila y por Piedras Negras", expresó el aspirante ante integrantes de la comisión.

El registro de Memo Ruiz se realizó ante la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI.

El proceso interno, se informó, se llevó a cabo conforme a los estatutos y tiempos establecidos por el partido. La propuesta política planteada por Ruiz pone énfasis en la gestión de recursos y en la promoción de iniciativas legislativas orientadas a mejorar la calidad de vida en el Distrito 2.

Ruiz enfatiza la importancia de la cercanía con la ciudadanía en su propuesta política.

Asimismo, se destacó la importancia de mantener condiciones de seguridad y desarrollo económico en la entidad, como ejes de continuidad en la agenda pública estatal.

La candidatura de Ruiz busca mejorar la calidad de vida en el Distrito 2 de Coahuila.

Con respaldo de sectores y organizaciones del PRI, la postulación se integra al proceso interno con miras a definir la candidatura que competirá por la representación en el Congreso local.