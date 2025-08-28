Prisión preventiva para presunto agresor de la colonia Doctores

Piedras Negras. – Un juez ordenó la prisión preventiva para Andrés N., señalado de haber agredido a Ramón Gilberto Villarreal Norato en hechos ocurridos en la colonia Doctores, que lo dejaron con lesiones graves y bajo atención médica en terapia intensiva.

La resolución fue emitida durante la audiencia inicial celebrada este miércoles, donde se presentaron elementos de prueba suficientes para vincular a proceso al imputado. El juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, las indagatorias no han concluido, ya que se investiga la posible participación de más personas en la riña.

Mientras tanto, médicos reportan que el estado de salud de Villarreal Norato continúa siendo crítico.