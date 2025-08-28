Descartan crimen en muerte de ciclista en colonia Altamira

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El fallecimiento del ciclista localizado en un predio baldío de la colonia Altamira, en Piedras Negras, se debió a causas naturales, según confirmaron las autoridades ministeriales.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, explicó que la necropsia practicada a la víctima, identificada como Hipólito Torres Alanís , de aproximadamente 56 años, determinó que sufrió un infarto fulminante .

Desde el inicio de las indagatorias, agentes de la Agencia de Investigación Criminal observaron que no había huellas de violencia en la escena, por lo que se manejó desde un principio la hipótesis de una muerte natural .