Acusa Masias Menera a Jacobo de buscar control de recursos de Simas: Lo reta a antidoping

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Masías Menera, aspirante a la diputación local, acusó al alcalde Jacobo Rodríguez de intentar tomar el control de aproximadamente 400 millones de pesos que llegarían al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) a través del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank).

Durante una transmisión en vivo en redes sociales, Menera aseguró que el interés del edil en el organismo operador no responde a una mejora del servicio, sino al manejo de dichos recursos. "El objetivo es controlar ese dinero que está por llegar para obras y mejoras del sistema", expresó.

Controversia por calidad del agua

Asimismo, el aspirante lanzó nuevamente un reto público al alcalde para que se someta a una prueba antidoping, en medio de una escalada de señalamientos entre el gerente de SIMAS, Lorenzo Menera, y el edil.

Las declaraciones se dan en el contexto de la controversia reciente sobre la calidad del agua en Piedras Negras, tema que ha derivado en acusaciones cruzadas entre autoridades municipales y el organismo operador.

Acusaciones y defensa de SIMAS

Masías Menera reiteró que SIMAS mantiene sus procesos dentro de la normativa sanitaria y acusó que las críticas del alcalde forman parte de una estrategia para desacreditar la gestión actual.