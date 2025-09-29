Tirador del Casino Kickapoo podría enfrentar pena de muerte en Texas

EAGLE PASS, TEXAS. – Keryan Jones, de 34 años, detenido por el tiroteo del pasado sábado en el Casino Kickapoo Lucky Eagle, se encuentra bajo custodia en el Condado de Maverick y podría enfrentar la pena de muerte, debido a la gravedad de los delitos que se le imputan.

El ataque dejó dos personas muertas y diez heridas, tres de ellas en estado grave. Según el sheriff Tom Schmerber, el sospechoso disparó al menos 17 balas expansivas con un rifle calibre .223, desde su vehículo en el estacionamiento principal del casino, generando escenas de pánico entre los asistentes.

Jones enfrenta dos cargos de asesinato capital y cinco cargos de agresión agravada con arma mortal. Un juez fijó su fianza en 4.5 millones de dólares, asegurando que permanezca tras las rejas en el Centro de Detención Tom Bowles, donde está aislado en una celda individual.

"Está muy serio, no habla, no dice nada", comentó el sheriff Schmerber sobre el comportamiento del detenido.

Las investigaciones continúan a cargo de la Policía Tribal Kickapoo y los Texas Rangers, quienes determinarán la ruta legal del caso. La fiscalía analiza solicitar la pena capital, considerando el número de víctimas y la violencia del ataque.