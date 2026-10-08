Canalizan a PRONNIF a menor con pistola de balines

PIEDRAS NEGRAS, COAH. El hallazgo de una pistola de balines en poder de un alumno de siete años, dentro de la primaria Vicente Guerrero, en la colonia San Joaquín, fue turnado a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) para su seguimiento.

Rogelio Gómez, coordinador de agentes del Ministerio Público, informó que la Fiscalía General del Estado dio vista a la dependencia especializada, debido a que el caso involucra a un menor de edad.

Explicó que será la PRONNIF la encargada de realizar las valoraciones correspondientes y brindar acompañamiento al niño y a su familia, además de determinar, conforme a sus atribuciones, si es necesaria alguna medida de protección.

Circunstancias del Hallazgo

El artefacto, identificado como una pistola de balines o de postas, fue detectado al interior del plantel educativo. A partir del reporte, las autoridades intervinieron para establecer las circunstancias en las que el menor tuvo acceso al objeto y cómo llegó a la escuela.

Hasta ahora, no se ha informado de personas lesionadas por el incidente ni se han dado a conocer mayores detalles sobre la forma en que el niño habría llevado la pistola al plantel.

Seguimiento por parte de PRONNIF

Gómez señaló que el caso permanece bajo seguimiento de la PRONNIF, instancia que continuará con las actuaciones correspondientes y la atención al menor y su entorno familiar.