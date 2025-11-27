Acusan negligencia en Nava: mujer podría perder una pierna tras incidente con Bomberos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La abogada Ariana García Bosque denunció una nueva situación de presunta negligencia en el municipio de Nava, luego de que una mujer resultara gravemente lesionada por un elemento de Bomberos mientras auxiliaba en un incendio ocurrido hace alrededor de 13 días.

La víctima se encuentra hospitalizada y enfrenta la posibilidad de perder una pierna. A decir de García Bosque, el municipio habría solicitado a los familiares que evitaran presentar denuncia, con el compromiso de cubrir la atención médica; sin embargo, después de casi cinco días, no se habría brindado el apoyo prometido.

¿Qué ocurrió?

Actualmente, la mujer permanece internada en el IMSS únicamente como derechohabiente, sin recibir —según la abogada— la atención que su estado requiere, situación que motivó la presentación de una denuncia formal por omisión.

La representante legal detalló que el municipio posee un seguro con Chubb Seguros, pero la aseguradora ha indicado que el proceso será tardado debido a que la denuncia no fue presentada desde el inicio del caso, lo que complica el deslinde de responsabilidades.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

García Bosque también señaló que este hecho se suma a un caso previo ocurrido en la administración municipal anterior, cuando una menor murió en un accidente ocasionado por un vehículo oficial que carecía de seguro. Dicho proceso continúa en etapa judicial.

"Estamos ante otro episodio en el que la ciudadanía resulta afectada por la misma negligencia de operadores del municipio y la falta de respuesta oportuna de las autoridades", afirmó.