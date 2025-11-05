Reanudan aplicación de vacuna BCG tras meses de desabasto

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Secretaría de Salud del Estado de Coahuila informó la recepción de un nuevo lote de 30 mil 320 dosis de la vacuna BCG (Bacilo de Calmette-Guérin), biológico que protege contra la tuberculosis, especialmente en recién nacidos e infantes.

Con este envío se pone fin a varios meses de desabasto, originado por la escasez nacional derivada de los cambios en el fabricante. La dependencia estatal anunció que la aplicación del biológico iniciará el jueves 6 de noviembre en todos los centros de salud del estado.

Las dosis ya se encuentran en proceso de distribución a las ocho Jurisdicciones Sanitarias de la entidad, con el siguiente desglose:

Jurisdicción Sanitaria 01 (Piedras Negras): 2,370 dosis

Jurisdicción Sanitaria 02 (Acuña): 1,180 dosis

Jurisdicción Sanitaria 03 (Sabinas): 2,030 dosis

Jurisdicción Sanitaria 04 (Monclova): 2,820 dosis

Jurisdicción Sanitaria 05 (Cuatro Ciénegas): 640 dosis

Jurisdicción Sanitaria 06 (Torreón): 2,300 dosis

Jurisdicción Sanitaria 07 (Francisco I. Madero): 2,300 dosis

Jurisdicción Sanitaria 08 (Saltillo): 10,310 dosis

El lote fue recibido el 29 de octubre, tras lo cual se efectuó su registro, ingreso a bodega y planeación logística para el envío a los distintos municipios.

La Secretaría de Salud exhortó a los padres de familia que estaban a la espera del biológico a acudir a su centro de salud más cercano, donde la aplicación será gratuita.

En la Jurisdicción Sanitaria 01, con sede en Piedras Negras, la vacuna estará disponible en el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría Sánchez", el Centro de Salud Mundo Nuevo y el Hospital General de Allende, en horario de 8:00 a 11:00 horas, de lunes a viernes.

A través de su página oficial de Facebook, la dependencia dio a conocer imágenes del arribo y distribución del biológico, reafirmando su compromiso con la cobertura de vacunación en la entidad.