Refuerza Fiscalía vínculo con ciudadanos con el "Lunes Ciudadano"

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Como parte del programa "Lunes Ciudadano", entre 20 y 30 personas se presentan semanalmente en la Delegación Norte I para exponer inquietudes, presentar denuncias y solicitar asesoría jurídica, informó el delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Rigoberto Rodríguez.

El esquema, promovido por el fiscal general Federico Fernández Montañez, tiene como finalidad fortalecer la atención directa a la población y consolidar la confianza entre autoridades y sociedad.

De acuerdo con Rodríguez, estas jornadas han permitido atender casos de relevancia e incluso derivar en la ejecución de órdenes de cateo en domicilios reportados por la posible venta de narcóticos, gracias a denuncias anónimas.

La Fiscalía refrendó su compromiso de mantener abierto este canal de comunicación con la ciudadanía, como una vía efectiva para reforzar la participación y la seguridad en la región norte.