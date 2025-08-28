Investigan a cinco detenidos por intento de robo a unidad de valores en coloniaMontes

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General de Justicia mantiene bajo investigación a cinco personas implicadas en el fallido robo de una unidad de valores, registrado en el estacionamiento de un Oxxo, en la colonia Montes de Piedras Negras.

De acuerdo con el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, aún no se define la situación legal de los detenidos, ya que se encuentran dentro del plazo de 48 horas que marca la ley.

"Estamos recabando información para esclarecer los hechos y determinar quiénes tuvieron participación directa en el ilícito", explicó.

Los asegurados son Aarón N., de 43 años, y José N., de 32 años, ambos empleados de la empresa de valores; así como José Guillermo N., de 26 años, señalado como presunto ladrón. Junto a ellos fueron detenidos Jackson Asurim N., de 20 años, taxista, y Alexis N., de 27 años.

Las investigaciones continúan para esclarecer la manera en que se organizó el intento de atraco y deslindar responsabilidades.