Rechazan otra cuenta a Jacobo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Cabildo de Piedras Negras rechazó este miércoles los estados financieros y de actividades correspondientes a mayo de 2026 de la Administración encabezada por Jacobo Rodríguez, con lo que sumó once cuentas públicas consecutivas reprobadas durante la presente gestión, en medio de persistentes cuestionamientos sobre el manejo y la transparencia de los recursos municipales.

Durante la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo de junio, el pleno sometió a votación el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública respecto a los estados de situación financiera y de actividades correspondientes al periodo comprendido del 1 al 31 de mayo de 2026.

La propuesta fue rechazada al registrarse nueve votos a favor y diez en contra, por lo que el informe financiero no obtuvo el respaldo de la mayoría del cuerpo edilicio.

Con esta resolución, la actual Administración municipal acumula once cuentas públicas reprobadas de manera consecutiva, un hecho sin precedente reciente en la vida política y administrativa de Piedras Negras.

De manera reiterada, la mayoría de los regidores ha expresado observaciones relacionadas con el ejercicio del gasto público, así como con la transparencia y la rendición de cuentas del Ayuntamiento.

Inundaciones en Piedras Negras

En asuntos generales, la sesión también estuvo marcada por un amplio debate sobre las inundaciones registradas en distintos sectores de la ciudad. Regidores de diversas fracciones coincidieron en la necesidad de impulsar obras hidráulicas de fondo para atender de manera definitiva esta problemática.