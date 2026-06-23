Nueva fuga de aguas negras afecta a vecinos de la colonia ISSSTE en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una nueva fuga de aguas negras fue reportada la mañana de este martes en la colonia ISSSTE, sobre la calle Torreón, en el cruce con la avenida Lázaro Cárdenas, situación que ha generado inconformidad entre vecinos debido a los malos olores y los riesgos sanitarios que representa.

De acuerdo con habitantes del sector, el derrame se extendió hasta la avenida Industrial, donde las aguas residuales recorren aproximadamente entre 200 y 300 metros, sin que durante el transcurso del día se observaran trabajos para atender el problema.

Los afectados señalaron que esta situación se suma a otros reportes ciudadanos relacionados con fallas en la red de drenaje de la ciudad, entre ellos una fuga localizada en la calle Periodistas, la cual, aseguran, permanece desde hace más de dos meses sin una solución definitiva.

Impacto en la comunidad

Según los vecinos, dicha problemática mantiene afectada una importante zona comercial y escolar, generando molestias constantes para comerciantes, estudiantes, trabajadores y residentes que diariamente transitan por el sector.

La persistencia de estos derrames ha incrementado la preocupación entre habitantes de Piedras Negras, quienes consideran insuficiente la respuesta de las autoridades municipales ante una problemática que, afirman, se ha vuelto recurrente en distintos puntos de la ciudad.

Reacciones de los ciudadanos

Ciudadanos consultados señalaron que esperan una intervención de fondo para corregir las fallas en la infraestructura sanitaria y evitar que continúen registrándose fugas de aguas residuales en áreas habitacionales y de alta circulación vehicular.

Asimismo, cuestionaron la falta de acciones preventivas y de inversión en obras relacionadas con la red de drenaje, al considerar que los problemas se han agravado en los últimos meses.