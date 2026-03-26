Refuerzan detección de tuberculosis con jornada médica en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades de salud reforzaron la capacitación del personal médico y en formación durante una jornada de actualización sobre tuberculosis, en el marco de la conmemoración internacional del 24 de marzo, con el objetivo de mejorar la detección oportuna y reducir la transmisión.

El subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, Iván Moscoso Hernández, explicó que estas actividades forman parte de un esfuerzo global para crear conciencia sobre una enfermedad que, pese a los avances, sigue representando un problema de salud pública.

"Es un día en el que se realizan capacitaciones y acciones para concientizar tanto al personal de salud como a la población sobre la importancia de diagnosticar y atender oportunamente la tuberculosis", indicó.

Detalló que, tras años de control epidemiológico, la pandemia de Covid-19 provocó una disminución en la capacidad de diagnóstico a nivel mundial, lo que derivó en un incremento de casos, con picos entre 2021 y 2022.

"Se suspendieron programas y la atención se enfocó en la emergencia sanitaria, lo que impactó en el aumento de la enfermedad; hoy se trabaja en recuperar el control, aunque aún no se alcanzan los niveles previos", señaló.

Acciones de la autoridad

En Coahuila, precisó, se han diagnosticado alrededor de 125 casos en lo que va del año, con mayor incidencia en municipios como Saltillo, Torreón y zonas fronterizas.

Por su parte, la doctora Sayuri Cázares Escareño, coordinadora del programa de Microbacteriosis de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, destacó que la jornada, realizada este 25 de marzo, estuvo enfocada en fortalecer conocimientos del primer nivel de atención.

Explicó que se abordaron temas como tratamientos, coinfecciones con VIH y diabetes, diagnóstico por imagen y criterios clínicos para sospechar tuberculosis.

"Buscamos que el personal sepa cuándo pensar en tuberculosis y referir a tiempo a los pacientes para iniciar tratamiento, cortar cadenas de transmisión y evitar muertes", subrayó.

Detalles confirmados

Indicó que en Piedras Negras se tienen 12 casos activos registrados por la Secretaría de Salud, además de otros pacientes atendidos mediante el programa binacional, lo que confirma la presencia constante de la enfermedad en la región.

La especialista enfatizó que uno de los principales retos es la detección temprana, por lo que pidió a la población estar atenta a síntomas como tos con más de dos semanas de evolución, fiebre, pérdida de peso, cansancio y, en casos avanzados, expectoración con sangre.

Añadió que las personas con estos signos pueden acudir al Centro de Salud Mundo Nuevo, donde se realiza la valoración, estudio epidemiológico y toma de muestras, las cuales deben obtenerse en ayuno y mantenerse en refrigeración.

Finalmente, ambas autoridades coincidieron en que la coordinación binacional ha sido clave para ampliar la cobertura de atención en la región fronteriza y dar seguimiento oportuno a los pacientes.