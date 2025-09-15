Piedras Negras gasta más en conciertos que en drenaje pluvial durante 2025

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Piedras Negras se convirtió en el municipio de Coahuila que más recursos ha destinado a conciertos y espectáculos durante el año 2025, con un gasto que supera los 35 millones de pesos, cifra superior a la invertida en infraestructura básica, como el drenaje pluvial.

Según datos obtenidos mediante solicitudes de información pública, solo el evento del Grito de Independencia representó un gasto de 8 millones 758 mil pesos, mientras que la feria local implicó una erogación adicional de 26 millones 413 mil 200 pesos. En conjunto, los eventos sumaron 35 millones 171 mil 200 pesos.

Lo que ha generado mayor controversia es que la totalidad de las contrataciones fue asignada de forma directa, sin licitación pública, a un solo proveedor, que se ha consolidado como uno de los principales beneficiarios del presupuesto municipal durante el primer año de esta administración.

Incluso, en comparación con municipios de mayor tamaño y presupuesto como Saltillo o Torreón, Piedras Negras destaca como el ayuntamiento con el mayor gasto en entretenimiento durante este ejercicio fiscal.

La asignación de recursos ha despertado cuestionamientos ciudadanos, ya que el monto destinado a eventos recreativos supera ampliamente el que se ha canalizado a obras urgentes, como el drenaje pluvial, una de las demandas históricas de la población nigropetense.