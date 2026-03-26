Denuncian fuga y hundimientos en Villa de Fuente; riesgo persiste desde hace un año

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Habitantes del sector Villa de Fuente denunciaron que una fuga de agua en la calle Francisco I. Madero, a la altura del número 401, continúa sin ser reparada de manera definitiva, lo que ha provocado hundimientos peligrosos y accidentes vehiculares.

De acuerdo con los vecinos, el problema tiene más de un año sin solución, pese a los constantes reportes realizados ante autoridades municipales y dependencias como el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) y Obras Públicas.

Señalaron que la fuga, ubicada frente a una farmacia del sector, ha generado socavones en la vialidad, en los cuales incluso han caído vehículos, resultando con daños considerables.

Hace unas semanas, indicaron, una unidad de la marca Chevrolet cayó en uno de los hundimientos, evidenciando el riesgo que enfrentan quienes circulan por la zona.

Aunque personal de Simas acudió posteriormente para atender el problema, los trabajos quedaron inconclusos, dejando la zona expuesta y sin señalamientos preventivos.

Los afectados advirtieron que la obra inconclusa representa un peligro constante, tanto para automovilistas como para peatones, al no contar con señalización adecuada.

Asimismo, afirmaron que durante la actual administración municipal no se ha dado una solución integral al problema, lo que ha incrementado la molestia entre los habitantes del sector.

Por ello, hicieron un llamado urgente a las autoridades para reparar la fuga de agua y rehabilitar completamente la vialidad, a fin de evitar más accidentes.