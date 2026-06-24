Amplían plazo para confirmar asignación de escuelas del ciclo escolar 2026-2027

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Aunque el pasado 19 de junio concluyó el periodo oficial para confirmar la asignación de escuelas dentro del proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2026-2027, la Secretaría de Educación de Coahuila otorgó una prórroga y mantendrá habilitada la plataforma digital durante algunos días más.

Así lo informó Erika Lucio Carvajal, responsable de Planeación Educativa en Piedras Negras, quien exhortó a los padres de familia a ingresar al portal www.inscripciones.org para validar la escuela asignada a sus hijos y concluir el trámite correspondiente.

"Se dio una prórroga; la página todavía permanece abierta y los padres de familia aún pueden ingresar para confirmar la asignación que recibieron sus hijos", señaló.

La funcionaria destacó que, además de aceptar el plantel asignado, es indispensable imprimir el comprobante de confirmación y entregarlo directamente en la escuela correspondiente para formalizar el proceso.

Asimismo, recomendó verificar y actualizar los datos de contacto, ya que a través de ellos las instituciones educativas enviarán información relacionada con reuniones de padres de familia y actividades previas al arranque del próximo ciclo escolar.

Acciones de la autoridad

Explicó que la plataforma permanecerá abierta únicamente para que los padres realicen la confirmación de espacios, mientras que los directores de los planteles recibirán la documentación de manera extemporánea y la incorporarán al sistema escolar durante agosto para garantizar el lugar de los estudiantes.

Respecto a las inscripciones extemporáneas, Lucio Carvajal precisó que ese proceso cerró desde febrero, por lo que quienes no realizaron el trámite deberán esperar al inicio del ciclo escolar para solicitar un espacio en alguna institución educativa que cuente con disponibilidad.