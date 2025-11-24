Revocación de tarjetas por violaciones en carril Sentri de Eagle Pass

EAGLE PASS, TEXAS. — El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Eagle Pass reportó un incremento en los casos de usuarios del carril Sentri que incumplen las reglas del programa de Viajero Confiable, situación que puede derivar en la revocación inmediata de sus tarjetas.

Mavy Segura, vocera de CBP en esta ciudad, exhortó a los automovilistas inscritos a respetar estrictamente los lineamientos y asegurarse de que toda su información y documentación se encuentre actualizada para evitar contratiempos.

¿Cuáles son las violaciones más comunes?

Explicó que una de las violaciones más comunes ocurre entre turistas mexicanos que cruzan sin haber actualizado las placas de sus vehículos. Recordó que uno de los requisitos esenciales del programa es mantener en regla tanto las placas como el seguro vigente.

Segura añadió que los usuarios deben declarar toda mercancía que porten, ya que enfrentar un decomiso o una multa por artículos no declarados puede resultar también en la pérdida del beneficio.

¿Qué restricciones existen para el uso del carril Sentri?

Asimismo, reiteró que el carril Sentri es de uso exclusivo para cruces con fines personales: no se permiten encargos para terceros ni el traslado de mercancía con fines comerciales.

Los usuarios del programa son considerados viajeros confiables y, por ello, deben cumplir con una serie de normas precisas para conservar el acceso preferencial en los cruces fronterizos.