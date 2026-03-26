Definirán situación legal de detenido por ataque en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La situación legal de Juan Ricardo "N", de 27 años, será definida en las próximas horas durante la audiencia inicial, tras ser detenido por su presunta participación en una agresión con arma blanca.

La Fiscalía General de Justicia investiga la agresión con arma blanca que dejó a José Manuel Castillo lesionado.

De acuerdo con el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial luego de los hechos ocurridos en la colonia División del Norte, donde resultó lesionado José Manuel Castillo Cruz, de 37 años.

El funcionario indicó que el caso se encuentra en etapa de integración, mientras el Ministerio Público reúne los elementos necesarios dentro de la carpeta de investigación para sustentar la imputación por el delito de lesiones dolosas.

Juan Ricardo fue detenido en la colonia División del Norte tras la agresión a José Manuel Castillo, quien se encuentra fuera de peligro.

Asimismo, señaló que el detenido permanece a disposición del juez, en espera de la audiencia en la que se formulará la imputación correspondiente.

La audiencia inicial de Juan Ricardo se llevará a cabo en las próximas horas para definir su situación legal.

En tanto, se informó que la víctima se encuentra fuera de peligro, lo que permitió su declaración ante las autoridades y la formalización de la denuncia para dar continuidad al proceso judicial.