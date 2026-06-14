Sorprenden NUEVAS MEDIDAS sanitarias a viajeros con MASCOTAS

Piedras Negras, Coahuila.- Lo que parecía un cruce rutinario hacia Estados Unidos terminó en un inesperado contratiempo para una usuaria de redes sociales, quien aseguró que fue regresada al intentar ingresar con su perro por el Puente Internacional entre Piedras Negras y Eagle Pass debido a que no contaba con un certificado que acreditara que la mascota estaba libre del gusano barrenador.

De acuerdo con el relato difundido en Facebook, al llegar al filtro de revisión las autoridades le solicitaron el documento sanitario, por lo que tuvo que regresar a Piedras Negras para acudir con un médico veterinario y obtener el certificado requerido.

La mujer afirmó que el trámite le tomó alrededor de tres horas y que posteriormente pasó varias horas más entre filas para intentar nuevamente el cruce, situación que, dijo, prácticamente le consumió todo el día.

¿Qué medidas se están tomando?

El testimonio surge en medio del reforzamiento de las medidas sanitarias derivadas de la presencia del gusano barrenador en México. Este parásito, cuya larva invade heridas abiertas y se alimenta de tejido vivo, puede afectar a animales de sangre caliente, entre ellos bovinos, perros, gatos e incluso, en casos poco frecuentes, a personas.

En Coahuila, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó este año el casos positivo de gusano barrenador en un bovino localizado en el municipio de Castaños y Zaragoza, lo que motivó la activación de cercos sanitarios y acciones de vigilancia para evitar la propagación de la plaga.

Recomendaciones para viajeros

Con el fin de evitar que otros viajeros pasen por la misma experiencia, la usuaria decidió compartir su caso en redes sociales y recomendar a quienes planeen cruzar con mascotas que verifiquen previamente los requisitos sanitarios exigidos para el ingreso.

El testimonio ha generado decenas de reacciones entre usuarios que frecuentemente cruzan la frontera con animales de compañía y desconocían la posible solicitud de este tipo de documentación.