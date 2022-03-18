Rescatan cuerpos de 2 mujeres ahogadas en aguas del río Bravo

EAGLE PASS, TEXAS. - Elementos de la Patrulla Fronteriza lograron la recuperación de los cuerpos de dos mujeres en el río Bravo a la altura de la conocida “La Nogalera”, y creen pudiera tratarse de una madre e hija.

Hasta el momento no han sido identificadas ni se sabe de qué nacionalidad son, pero de acuerdo al Sheriff una de ellas tiene aproximadamente 48 años, lo que se logró saber debido a que portaba un documento que reveló que se había vacunado contra el Covid, sin embargo, el nombre no se distingue ya que el agua daño el papel; de la otra mujer no se tienen datos, pero de acuerdo a los rasgos físicos tenía entre 25 y 30 años.

Ismael Naveja Macías, Cónsul de México en Eagle Pass, dio a conocer que ha intervenido a través del área de Protección para lograr con la Patrulla Fronteriza más detalles de las fallecidas y partir con la investigación y así identificarlas.

Agregó que la noche del martes fueron asegurados tres jovencitos de 11, 13 y 15 años cerca del Shelby Park cuando intentaban cruzar, los cuales dijeron que su madre y abuela se habían desaparecido en las aguas, por lo que hablaran con ellos para determinar si se trata de su familiar.