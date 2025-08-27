Aprueban cobro de alumbrado público a comerciantes de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — En una sesión de Cabildo marcada por la polémica , regidores de Morena y del Partido del Trabajo aprobaron este miércoles el cobro del servicio de alumbrado público a comerciantes e industriales de la ciudad, generando críticas por parte del PRI y una fracción disidente de la misma 4T , quienes acusaron al alcalde Jacobo Rodríguez de imponer nuevos impuestos en lugar de aplicar recortes al gasto público.

Con 11 votos a favor , la mayoría oficialista dio luz verde para que el alcalde firme un convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) , mediante el cual se implementará un cargo adicional de hasta 2.5% en los recibos de energía eléctrica de negocios y empresas.

Según los regidores que respaldaron la medida, los recursos recaudados se destinarán al mantenimiento del sistema de alumbrado público . Sin embargo, los detractores de la propuesta aseguran que viola el reglamento municipal , el cual establece que dicho servicio debe ser financiado directamente por el Ayuntamiento.

"Esto es un castigo para los comerciantes de Piedras Negras. En lugar de buscar ahorros en eventos como la Feria del Norte, prefieren golpear al sector productivo", criticó el regidor Juan Carlos Álvarez .

El síndico Guillermo Sánchez también se pronunció en contra, advirtiendo que este nuevo cobro se trasladará al consumidor final , elevando los precios de productos y servicios en la ciudad.