Realiza CBP sorpresivo simulacro en el Puente Internacional Uno

EAGLE PASS, TEX. — Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) realizaron este miércoles un simulacro sorpresa en el Puente Internacional Uno , lo que provocó la suspensión total del tráfico en ambos sentidos durante más de 10 minutos .

El operativo se llevó a cabo al mediodía y consistió en el despliegue de elementos federales armados, algunos con equipo antimotines , hasta la línea divisoria entre Eagle Pass y Piedras Negras. De acuerdo con CBP, el ejercicio buscó evaluar la capacidad de respuesta ante posibles cruces desordenados de migrantes .

Las autoridades informaron que este tipo de maniobras se realizan de forma esporádica y sin previo aviso en distintos puertos terrestres del país, como parte de los protocolos de entrenamiento para sus agentes.