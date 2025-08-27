Realiza CBP sorpresivo simulacro en el Puente Internacional Uno

EAGLE PASS, TEX. — Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) realizaron este miércoles un simulacro sorpresa en el Puente Internacional Uno, lo que provocó la suspensión total del tráfico en ambos sentidos durante más de 10 minutos.
El operativo se llevó a cabo al mediodía y consistió en el despliegue de elementos federales armados, algunos con equipo antimotines, hasta la línea divisoria entre Eagle Pass y Piedras Negras. De acuerdo con CBP, el ejercicio buscó evaluar la capacidad de respuesta ante posibles cruces desordenados de migrantes.
Las autoridades informaron que este tipo de maniobras se realizan de forma esporádica y sin previo aviso en distintos puertos terrestres del país, como parte de los protocolos de entrenamiento para sus agentes.
Aunque este tipo de simulacros no se ejecutaba en la zona desde hace varias semanas, la agencia destacó que se trata de procedimientos habituales y que se procura siempre minimizar el impacto en el flujo vehicular y las actividades fronterizas.