La voz en tu colonia: Abandono en la Nueva República exhibe desidia del gobierno municipal

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un recorrido por la colonia Nueva República reveló una preocupante situación que los propios vecinos describen como "una postal del abandono". Calles en ruinas, camellones invadidos por maleza y predios baldíos convertidos en basureros clandestinos son solo algunas de las problemáticas que enfrentan a diario.

Los colonos aseguran que el deterioro se ha agudizado desde el inicio de la actual administración municipal, encabezada por Jacobo Rodríguez , y señalan directamente al Departamento de Ecología e Imagen Urbana por su aparente indiferencia ante el evidente abandono.

En diversos puntos de la colonia, los camellones están cubiertos por vegetación crecida que, además de afectar la imagen urbana, representa un riesgo para la salud pública y la seguridad de los peatones, al convertirse en refugio de fauna nociva. Entre los puntos más afectados destacan el camellón del Boulevard Miguel de la Madrid , la calle Coahuila y el perímetro del Instituto Benjamín Franklin , donde la maleza ha invadido completamente las banquetas.

"No han venido a limpiar ni una sola vez en lo que va del año. Es evidente que la colonia no es prioridad para ellos", expresó una vecina, quien prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.

A esta situación se suma un terreno baldío en la calle Cristóbal Colón , actualmente utilizado como basurero clandestino. Vecinos denuncian que personas ajenas al sector arrojan escombros, residuos orgánicos y otros desechos, provocando malos olores y riesgos sanitarios.

La falta de mantenimiento también es evidente en la infraestructura vial. Los habitantes señalan la ausencia total de un plan de bacheo , situación que ha dejado a calles como la Onésimo García prácticamente intransitables, con tramos que dañan vehículos y representan un peligro para los transeúntes.

"Nos prometieron calles dignas y no nos han cumplido. Parece que solo existimos durante las campañas políticas", lamentó otro residente del sector.

Los vecinos acusan que esta situación no es un caso aislado, sino parte de una tendencia en la que colonias populares como Nueva República han sido sistemáticamente marginadas en favor de zonas con mayor presencia mediática o interés político.

Las denuncias de abandono urbano en esta colonia se suman a otros reportes ciudadanos que ponen en duda el compromiso de la actual gestión municipal con las necesidades reales de la ciudadanía.